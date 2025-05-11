Вместо Станковича на пресс-конференцию после 0:2 от «Динамо» пришел ассистент: «Деян сорвал голос. Он много кричал, особенно на арбитров. Вопросов не будет, спасибо»

Деян Станкович пропустил пресс-конференцию после поражения от «Динамо» (0:2).

«Сегодня я пришел на пресс-конференцию, потому что Станкович сорвал голос. Он много кричал, особенно на арбитров.

Вопросов не будет, спасибо», – сказал ассистент главного тренера «Спартака » Ненад Сакич .

Игру 28-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Сухим.