Вместо Станковича на пресс-конференцию после 0:2 от «Динамо» пришел ассистент: «Деян сорвал голос. Он много кричал, особенно на арбитров. Вопросов не будет, спасибо»
Деян Станкович пропустил пресс-конференцию после поражения от «Динамо» (0:2).
«Сегодня я пришел на пресс-конференцию, потому что Станкович сорвал голос. Он много кричал, особенно на арбитров.
Вопросов не будет, спасибо», – сказал ассистент главного тренера «Спартака» Ненад Сакич.
Игру 28-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Сухим.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
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