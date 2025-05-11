Дзюба повторил рекорд Лоськова, набрав 255-е очко в чемпионате России

Артем Дзюба повторил рекорд Дмитрия Лоськова.

Сегодня форвард «Акрона » сделал ассист в матче с «Ахматом » в 28-м туре Мир РПЛ (2:1, первый тайм).

По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса’‘, Лоськов за карьеру набрал 255 (120+135) очков в чемпионате России – больше всех.

На счету Дзюбы теперь тоже 255 (169+86) баллов.