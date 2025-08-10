Дмитриев о «Спартаке»: «Не скажу, что мы эмоционально подавлены. Мы все одна команда – настраиваемся на каждый матч и хотим выигрывать»
Игорь Дмитриев не видит проблем в эмоциональном состоянии «Спартака».
В четырех матчах Мир РПЛ команда Деяна Станковича дважды проиграла и по одному разу победила и сыграла вничью.
В субботу «Спартак» уступил «Локомотиву» (2:4) в 4-м туре чемпионата России.
«Не могу сказать, что что-то психологически не так, – мы настраиваемся на каждый матч. Нам надо выигрывать, набирать очки, потому что мы очень плохо начали сезон.
Не сказал бы, что мы как-то эмоционально подавлены. Мы готовимся и хотим выигрывать.
Мы все одна команда, каждый друг другу подсказывает», – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
