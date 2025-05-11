«Динамо» обогнало «Спартак» на 2 очка после победы в дерби. Команда Станковича за пять туров упала со 2-го места на 5-е
«Спартак» опустился на пятую строчку в Мир РПЛ.
Команда Деяна Станковича сегодня уступила «Динамо» (0:2) в 28-м туре и позволила ему обогнать себя в таблице.
Красно-белые с 51 очком занимают пятое место. Еще после 23-го тура они шли вторыми, но в пяти следующих играх набрали всего 4 балла.
Выше «Спартака» располагаются «Динамо» (53), ЦСКА (55), «Зенит» (60) и «Краснодар» (61).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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