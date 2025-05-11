«Динамо» обогнало «Спартак» на 2 очка после победы в дерби. Команда Станковича за пять туров упала со 2-го места на 5-е

«Спартак» опустился на пятую строчку в Мир РПЛ.

Команда Деяна Станковича сегодня уступила «Динамо » (0:2) в 28-м туре и позволила ему обогнать себя в таблице.

Красно-белые с 51 очком занимают пятое место. Еще после 23-го тура они шли вторыми, но в пяти следующих играх набрали всего 4 балла.

Выше «Спартака » располагаются «Динамо» (53), ЦСКА (55), «Зенит » (60) и «Краснодар » (61).