Мбаппе побил рекорд Саморано по голам в дебютном сезоне за «Реал» – 39

Килиан Мбаппе побил рекорд по голам в первом сезоне за «Реал».

Форвард сделал хет-трик в ворота «Барселоны» в 35-м туре Ла Лиги, забив на 5-й, 14-й и 70-й минутах.

Теперь на счету француза 39 голов в официальных играх за мадридцев. Ранее нападающий опередил Криштиану Роналду, который в своем дебютном сезоне отметился 33 мячами.

Мбаппе, таким образом, побил рекорд Ивана Саморано по голам в дебютном сезоне. В сезоне-1992/93 Саморано забил 37 мячей.