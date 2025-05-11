Мбаппе побил рекорд Саморано по голам в дебютном сезоне за «Реал» – 39
Килиан Мбаппе побил рекорд по голам в первом сезоне за «Реал».
Форвард сделал хет-трик в ворота «Барселоны» в 35-м туре Ла Лиги, забив на 5-й, 14-й и 70-й минутах.
Теперь на счету француза 39 голов в официальных играх за мадридцев. Ранее нападающий опередил Криштиану Роналду, который в своем дебютном сезоне отметился 33 мячами.
Мбаппе, таким образом, побил рекорд Ивана Саморано по голам в дебютном сезоне. В сезоне-1992/93 Саморано забил 37 мячей.
Опубликовано: Sports
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