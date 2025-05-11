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Рим (ATP). 3-й круг. Медведев играет с Попыриным, Циципас – с Фисом, Хачанов встретится с Пассаро, Алькарас – с Дьере, Зверев – с Гаубасом

Даниил Медведев играет с Алексеем Попыриным в третьем круге в Риме.

Карен Хачанов встретится с Франческо Пассаро.

Сетка турнира здесь.

Internazionali BNL D’Italia

Рим, Италия

7 – 18 мая 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoОткрытый чемпионат Италии
результаты
logoATP
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