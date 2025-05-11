Рим (ATP). 3-й круг. Медведев играет с Попыриным, Циципас – с Фисом, Хачанов встретится с Пассаро, Алькарас – с Дьере, Зверев – с Гаубасом
Даниил Медведев играет с Алексеем Попыриным в третьем круге в Риме.
Карен Хачанов встретится с Франческо Пассаро.
Сетка турнира здесь.
Internazionali BNL D’Italia
Рим, Италия
7 – 18 мая 2025
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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