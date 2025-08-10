«Челси» готов продать Вейгу, несмотря на травму Колуилла. Сделка с «Атлетико» сорвалась, ожидаются переговоры с другими клубами

«Челси» готов продать Ренату Вейгу этим летом.

Лондонцы рассматривают возможность продажи португальца даже после травмы Ливая Колуилла , сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Сам защитник хотел бы перейти в новую команду.

Сделка с «Атлетико » сорвалась, однако в ближайшие дни могут продвинуться переговоры с несколькими заинтересованными клубами.

Вторую половину прошедшего сезона Вейга провел в «Ювентусе» на правах аренды и сыграл в 13 матчах Серии А. Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь .