«Факел» вылетел из РПЛ после трех сезонов в высшей лиге
«Факел» вылетел из Мир РПЛ по итогам сезона.
Команда под руководством Игоря Шалимова уступила «Локомотиву» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России. Команда из Воронежа не побеждает с 18 октября, когда был обыгран «Ахмат» (3:2).
За 2 тура до конца РПЛ воронежцы занимают последнее, 16-е, место в турнирной таблице, набрав 16 очков. У «Пари НН», идущего 14-м, 23 очка при игре в запасе – это означает, что «Факел» уже не сможет подняться из зоны прямого вылета и гарантированно будет выступать в Мелбет Первой лиге в следующем сезоне.
«Факел» выступал в РПЛ на протяжении трех сезонов подряд после выхода в высший дивизион по итогам сезона-2021/22.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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