Пловчиха Дэвис о трансгендерах: «Когда FA не дала мужчинам отнимать места у женщин, у ВВС все свелось к чувствам первых, а не травмам последних! Поражаюсь, насколько неважны женские права»

Шэрон Дэвис высказалась о правах женщин и трансгендеров в Великобритании.

Серебряная медалистка Олимпиады-1980 в плавании отреагировала на полемику журналиста ВВС с писательницей Хелен Джойс по поводу запрета нахождения трансгендерных женщин в помещениях, предназначенных только для женщин (туалетах, раздевалках), введенного Верховным судом Великобритании.

В ходе дискуссии журналист спрашивает: «Как себя почувствует милая, хрупкая женщина-трансгендер [при столкновении с таким запретом]?» Джойс задает встречный вопрос: «А как себя почувствуют женщины, которые не имеют возможности сказать нет?»

«Да… все как обычно: давайте сосредоточимся на чувствах мужчин в женских пространствах. BBC особенно разочаровала в вопросе беспристрастного освещения этой темы (и других тоже).

После того как Футбольная ассоциация (FA) не позволила сотне мужчин отнимать места у женщин, все свелось к их бедным чувствам, а не к травмам или потерям женщин! Я постоянно поражаюсь тому, насколько неважными стали права женщин.

Люди могут притворяться кем угодно. Дети делают это все время. Но это не значит, что ты становишься тем, кем притворяешься, как бы сильно ты этого ни хотел, такова реальность. И уж точно это не значит, что остальные должны притворяться вместе с тобой.

Одежда и прически не меняют пол. Я отказываюсь поддаваться требованию лгать про биологический пол. Пол имеет значение в медицине, в спортивных результатах и при применении принципа равенства. Сводить женщин к прическам, макияжу или одежде – это абсурдно, неверно и унизительно. Если вы не женщина, вы никак не можете знать, каково это – быть ею.

Невозможно соблюдать этот закон, если какой-то мужчина считается женщиной. Это биологически невозможно, и неправильно требовать от кого-либо лгать. Никаких мужчин в наших видах спорта и наших пространствах, включая тюрьмы, руководящие посты, награды, женские раздевалки и туалеты для женщин и девочек», – написала Шэрон Дэвис.