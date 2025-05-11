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«Ньюкасл» поднялся на 3-е место в АПЛ после победы над «Челси». Команда Марески вылетит из топ-5 при победе «Форест» над «Лестером»

«Ньюкасл» поднялся в топ-3 АПЛ после победы над «Челси».

Команда Эдди Хау дома обыграла «Челси» (2:0) в 36-м туре АПЛ. Лондонцы играли в меньшинстве с 35-й минуты встречи после удаления Николаса Джексона.

В результате этой победы «Ньюкасл» набрал 66 очков и занял 3-е место в чемпионате Англии.

«Манчестер Сити» с 65 очками опустился на 4-е место в турнирной таблице.

«Челси», на счету которого осталось 63 очка, идет пятым. Столько же баллов у занимающей 6-е место «Астон Виллы».

«Ноттингем Форест» может вытестить «Челси» из топ-5, если обыграет «Лестер» сегодня. У команды  Нуну Эшпириту Санту на данный момент 61 очко.

Напомним, что право на участие в Лиге чемпионов получат первые 5 команд чемпионата Англии. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм» сыграют в турнире как победитель Лиги Европы.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
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logoМанчестер Сити
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logoЛестер
logoНоттингем Форест
logoНуну Эшпириту Санту
logoЭнцо Мареска
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМанчестер Юнайтед
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