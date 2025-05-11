«Ньюкасл» поднялся на 3-е место в АПЛ после победы над «Челси». Команда Марески вылетит из топ-5 при победе «Форест» над «Лестером»
«Ньюкасл» поднялся в топ-3 АПЛ после победы над «Челси».
Команда Эдди Хау дома обыграла «Челси» (2:0) в 36-м туре АПЛ. Лондонцы играли в меньшинстве с 35-й минуты встречи после удаления Николаса Джексона.
В результате этой победы «Ньюкасл» набрал 66 очков и занял 3-е место в чемпионате Англии.
«Манчестер Сити» с 65 очками опустился на 4-е место в турнирной таблице.
«Челси», на счету которого осталось 63 очка, идет пятым. Столько же баллов у занимающей 6-е место «Астон Виллы».
«Ноттингем Форест» может вытестить «Челси» из топ-5, если обыграет «Лестер» сегодня. У команды Нуну Эшпириту Санту на данный момент 61 очко.
Напомним, что право на участие в Лиге чемпионов получат первые 5 команд чемпионата Англии. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм» сыграют в турнире как победитель Лиги Европы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости