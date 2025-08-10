  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Товарищеские матчи. «Челси» разгромил «Милан», «Ювентус» победил «Боруссию», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии»
98

Товарищеские матчи. «Челси» разгромил «Милан», «Ювентус» победил «Боруссию», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии»

«Челси» дома разгромил «Милан» (4:1) в товарищеском матче.

«Ювентус» в гостях справился с дортмундской «Боруссией» (2:1), а «Аль-Наср», несмотря на дубль Криштиану Роналду, на выезде уступил «Альмерии» (2:3).

Товарищеские матчи

Чизерано, Италия

«Аталанта» Италия – «Опатия» Хорватия – 3:3 (2:2)

Голы «Аталанты»: 1:0 – Сулемана (23), 2:1 – Сулемана (34), 3:3 – Самарджич (70).

Кастель-ди-Сангро, Италия

«Наполи» Италия – «Сорренто» Италия – 4:0 (2:0)

Голы «Наполи»: 1:0 – Лукка (12), 2:0 – Мактоминей (21), 3:0 – Хаса (75), 4:0 – Лукаку (85).

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
10 августа 14:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
4 - 1
Милан
Матч окончен
  Делап
90’
85’
Салемакерс   Сиа
85’
Лофтус-Чик   Эхува
Кайседо   Эссугу
73’
73’
Муса   Дуцу
Кукурелья   Хато
73’
Гиттенс   Джордж
73’
Нету   Уолш
73’
70’
  Фофана
  Делап
67’
66’
Меньян
Палмер   Эстевао
61’
Джеймс   Гюсто
61’
Фернандес   Сантос
60’
Жоао Педро   Делап
60’
Чалоба   Ачимпонг
56’
46’
Риччи   Модрич
2тайм
Перерыв
18’
Коубиш
  Жоао Педро
8’
  Коубиш
5’
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Адарабиойо, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Палмер, Гиттенс, Нету, Жоао Педро
Запасные: Нету, Кукурелья, Джеймс, Гиттенс, Антви, Рак-Сакьи, Фернандес, Жоао Педро, Йоргенсен, Ансельмино, Чалоба, Кайседо, Палмер, Слонина
1тайм
Милан:
Меньян, Терраччано, Томори, Коубиш, Лофтус-Чик, Салемакерс, Бартезаги, Фофана, Риччи, Муса, Рафаэл Леау
Запасные: Муса, Павлович, Чуквуэзе, Лофтус-Чик, Салемакерс, Яшари, Окафор, Торрьяни, Эступиньян, Габбия, Хименес, Риччи, Питтарелла, Терраччано
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
10 августа 15:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
1 - 2
Ювентус
Матч окончен
  Байер
89’
Свенссон   Кабар
82’
Гирасси   Кэмпбелл
75’
Рюэрсон   Мане
71’
66’
Локателли   Маккенни
66’
Дэвид   Влахович
66’
К. Тюрам   Миретти
66’
Калулу   Гатти
66’
Камбьязо   Тиагу Джало
66’
Келли   Дуглас Луис
65’
Ди Грегорио   Пинсольо
65’
Йылдыз   Аджич
65’
Жоау Мариу   Копмейнерс
65’
Франсишку Консейсау   Костич
Беллингем   Брандт
60’
Забитцер   Нмеча
60’
Гросс   Озджан
60’
Адейеми   Байер
59’
53’
  Камбьязо
46’
Бремер   Ругани
2тайм
Перерыв
Зюле   Ян Коуто
45’
+1’
Гросс
33’
Хуммельс   Зюле
19’
16’
  Камбьязо
13’
Франсишку Консейсау
4’
Жоау Мариу
Боруссия Д
Кобель, Бенсебайни, Антон, Хуммельс, Свенссон, Рюэрсон, Беллингем, Забитцер, Гросс, Адейеми, Гирасси
Запасные: Ян Коуто, Мане, Брандт, Аллер, Нмеча, Древес, Зюле, Озджан, Байер, Кабар, Кэмпбелл, Майер
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, Жоау Мариу, К. Тюрам, Локателли, Дэвид
Запасные: Matteo Fuscaldo, Рухи, Ругани, Дуглас Луис, Пьетрелли, Кабаль, Миретти, Перин, Тиагу Джало, Хиль, Аджич, Маккенни, Костич, Влахович, Копмейнерс, Гатти, Н. Гонсалес, Пинсольо, Артур
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
10 августа 17:00, Медитерранео
Альмерия
Завершен
3 - 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Матч окончен
80’
Мане
73’
Мартинес   Аман
Аррибас   Меламед
72’
Marcos Ruiz   Хирино
71’
Эмбарба   Перович
71’
Андре Орта
68’
Клуа   Нджох
63’
Баптистао   Пучмаль
63’
Муньос   Бонини
63’
63’
Яхья   Аль-Наджди
63’
Бушаль   Аль-Ганам
Лазаро   Андре Орта
63’
62’
Уэсли   Гариб
  Эмбарба
61’
46’
Роналду   Аль-Хассан
46’
Аль-Шарари   Аль-Хайбари
2тайм
Перерыв
  Эмбарба
43’
39’
  Роналду
17’
  Роналду
9’
Аль-Амри   Аль-Шарари
  Аррибас
6’
Альмерия
Фернандес, Сентельес, Муньос, Брандарис, Marcos Ruiz, Лопи, Клуа, Аррибас, Эмбарба, Баптистао, Лазаро
Запасные: Бонини, Хирино, Джодич, Пучмаль, Фернандо, Pedro Fidel Cedillo Segura, Андре Орта, Ги Гедеш, Меламед, Перович, Кинтанилья, Нджох
1тайм
Аль-Наср Эр-Рияд:
Аль-Акиди, Мартинес, Аль-Амри, Бушаль, Яхья, Брозович, Анжело Габриэл, Уэсли, Мане, Роналду, Жоау Феликс
Запасные: Аль-Ганам, Аль-Наджди, Аль-Сулайхим, Аль-Немер, Аль-Наджар, Бенто, Аль-Хайбари, Аль-Шарари, Аман, Аль-Хассан, Аль-Алива, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Гариб, Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi, Маран
Подробнее

Вильярреаль, Испания

«Вильярреаль» Испания – «Астон Вилла» Англия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уоткинс (23), 0:2 – Буэндиа (49).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27627 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoСорренто
logoЮвентус
logoбундеслига Германия
logoНаполи
logoАталанта
товарищеские матчи (клубы)
logoД3 Италия
Д2 Хорватия
logoЧелси
logoБоруссия Дортмунд
logoМилан
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoВильярреал
logoАстон Вилла
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАльмерия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
1420 минут назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
1825 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
3527 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
19сегодня, 10:01
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
сегодня, 10:00Тесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
48сегодня, 09:52
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
26сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» бесплатно отпустит Марадишвили в «Акрон» и может получить 20% от суммы перепродажи хавбека (Иван Карпов)
37 минут назад
Россия и Иордания могут провести матч в Саранске (Metaratings)
112 минут назад
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
18 минут назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
123 минуты назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
639 минут назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1248 минут назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
4сегодня, 09:59
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
9сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
6сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32