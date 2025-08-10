Товарищеские матчи. «Челси» разгромил «Милан», «Ювентус» победил «Боруссию», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии»

«Челси» дома разгромил «Милан» (4:1) в товарищеском матче.

«Ювентус » в гостях справился с дортмундской «Боруссией» (2:1), а «Аль-Наср », несмотря на дубль Криштиану Роналду, на выезде уступил «Альмерии» (2:3).

Товарищеские матчи

Чизерано, Италия

«Аталанта » Италия – «Опатия» Хорватия – 3:3 (2:2)

Голы «Аталанты»: 1:0 – Сулемана (23), 2:1 – Сулемана (34), 3:3 – Самарджич (70).

Кастель-ди-Сангро, Италия

«Наполи » Италия – «Сорренто» Италия – 4:0 (2:0)

Голы «Наполи»: 1:0 – Лукка (12), 2:0 – Мактоминей (21), 3:0 – Хаса (75), 4:0 – Лукаку (85).

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1 10 августа 17:00, Медитерранео Альмерия Завершен 3 - 2 Аль-Наср Эр-Рияд Матч окончен 80’ Мане 73’ Мартинес Аман Аррибас Меламед 72’ Marcos Ruiz Хирино 71’ Эмбарба Перович 71’ Андре Орта 68’ Клуа Нджох 63’ Баптистао Пучмаль 63’ Муньос Бонини 63’ 63’ Яхья Аль-Наджди 63’ Бушаль Аль-Ганам Лазаро Андре Орта 63’ 62’ Уэсли Гариб Эмбарба

61’ 46’ Роналду Аль-Хассан 46’ Аль-Шарари Аль-Хайбари 2 тайм Перерыв Эмбарба

43’ 39’ Роналду

17’ Роналду

9’ Аль-Амри Аль-Шарари Аррибас

6’ Альмерия Фернандес, Сентельес, Муньос, Брандарис, Marcos Ruiz, Лопи, Клуа, Аррибас, Эмбарба, Баптистао, Лазаро Запасные: Бонини, Хирино, Джодич, Пучмаль, Фернандо, Pedro Fidel Cedillo Segura, Андре Орта, Ги Гедеш, Меламед, Перович, Кинтанилья, Нджох 1 тайм Аль-Наср Эр-Рияд: Аль-Акиди, Мартинес, Аль-Амри, Бушаль, Яхья, Брозович, Анжело Габриэл, Уэсли, Мане, Роналду, Жоау Феликс Запасные: Аль-Ганам, Аль-Наджди, Аль-Сулайхим, Аль-Немер, Аль-Наджар, Бенто, Аль-Хайбари, Аль-Шарари, Аман, Аль-Хассан, Аль-Алива, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Гариб, Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi, Маран

Вильярреаль, Испания

«Вильярреаль» Испания – «Астон Вилла» Англия – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уоткинс (23), 0:2 – Буэндиа (49).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.