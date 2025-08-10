Матч окончен
Товарищеские матчи. «Челси» разгромил «Милан», «Ювентус» победил «Боруссию», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии»
«Челси» дома разгромил «Милан» (4:1) в товарищеском матче.
«Ювентус» в гостях справился с дортмундской «Боруссией» (2:1), а «Аль-Наср», несмотря на дубль Криштиану Роналду, на выезде уступил «Альмерии» (2:3).
Товарищеские матчи
Чизерано, Италия
«Аталанта» Италия – «Опатия» Хорватия – 3:3 (2:2)
Голы «Аталанты»: 1:0 – Сулемана (23), 2:1 – Сулемана (34), 3:3 – Самарджич (70).
Кастель-ди-Сангро, Италия
«Наполи» Италия – «Сорренто» Италия – 4:0 (2:0)
Голы «Наполи»: 1:0 – Лукка (12), 2:0 – Мактоминей (21), 3:0 – Хаса (75), 4:0 – Лукаку (85).
10 августа 14:00, Стэмфорд Бридж
10 августа 15:30, Сигнал Идуна Парк
Завершен
1 - 2
10 августа 17:00, Медитерранео
Завершен
3 - 2
Вильярреаль, Испания
«Вильярреаль» Испания – «Астон Вилла» Англия – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Уоткинс (23), 0:2 – Буэндиа (49).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
