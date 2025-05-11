У Ливая 0+0 в 10 матчах РПЛ. В Кубке у форварда «Спартака» один гол
У Ливая Гарсии нет результативных действий за «Спартак» в РПЛ.
Красно-белые проиграли «Динамо» (0:2) в матче 28-го тура Мир РПЛ. Форвард вышел на поле после перерыва.
Игрок, перешедший зимой из АЕК за 20 млн евро и бонусы, провел за «Спартак» 10-й матч в чемпионате России и 13-й – во всех турнирах. За это время Ливай отличился лишь раз – забил в игре с «Динамо» (2:1) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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