Агент Батракова: «Алексей видит продолжение карьеры в большом европейском футболе. Второй сезон на высоком уровне будет поводом для больших клубов обратить внимание»

Агент Алексея Батракова высказался о будущем футболиста.

«Есть ли ощущение, что это последний сезон Батракова в России? Не будем загадывать.

Но Алексей видит продолжение своей карьеры в большом европейском футболе. Реально ли? Если он проведет второй сезон на стабильно высоком уровне, это уже будет поводом, чтобы большие клубы обратили внимание и сделали какое-то предложение», – сказал Владимир Кузьмичев .