Чемпионат России. «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», «Краснодар» победил «Оренбург», «Ростов» обыграл «Пари НН»

В Мир РПЛ прошли матчи 4-го тура.

В пятницу «Акрон » в гостях сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1).

В субботу ЦСКА дома разгромил «Рубин » (5:1), «Спартак » на выезде уступил «Локомотиву» (2:4) в дерби, «Зенит» в гостях проиграл «Ахмату» (0:1).

В воскресенье «Краснодар» в гостях одолел «Оренбург» (1:0), московское «Динамо» на выезде не смогло выиграть у «Сочи» (1:1).

Чемпионат России

4-й тур

Премьер-лига. 4 тур 10 августа 12:30, Газовик Оренбург Завершен 0 - 1 Краснодар Матч окончен Квеквескири 87’ 83’ Черников Касимов Ревазов 79’ 75’ Кривцов

74’ Сперцян Кривцов 74’ Дуглас Козлов 73’ Виктор Са Ленини Камилов 72’ Савельев Гузина 72’ Рыбчинский Ломакин 71’ Гюрлюк Томпсон 62’ 62’ Батчи Сантос Болотов Камилов 61’ 2 тайм Перерыв 40’ Оласа Дж. Гонсалес Болотов 30’ Касимов 5’ Оренбург Овсянников, Хотулев, Касимов, Чичинадзе, Рыбчинский, Ведерников, Болотов, Квеквескири, Оганесян, Гюрлюк, Савельев Запасные: Косерик, Касимов, Рыбчинский, Гюрлюк, Ходанович, Барановский, Савельев, Скичко, Зотов, Сыщенко, Поройков, Болотов 1 тайм Краснодар: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба Запасные: Сперцян, Корякин, Голиков, Кобнан Дэвид, Оласа, Перрен, Дуглас, Батчи, Жубал, Виктор Са

Премьер-лига. 4 тур 8 августа 17:00, Анжи-Арена Динамо Махачкала Завершен 1 - 1 Акрон Матч окончен Джабраилов 90’ +4’ Агаларов 90’ +3’ Алибеков 90’ +2’ 84’ Тавареш

81’ Бокоев 69’ Лончар Тавареш Мрезиг Зинович 69’ Хоссейннежад Джабраилов 69’ Сердеров Магомедов 61’ 60’ Болдырев Кузьмин 53’ Дзюба 2 тайм Перерыв Табидзе

42’ Хоссейннежад 36’ Пальцев 12’ Динамо Махачкала Магомедов, Сундуков, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Сердеров, Хоссейннежад, Аззи, Агаларов Запасные: Волк, Помешкин, Шумахов, Ахмедов, Будунов, Шихалиев, Магомедов, Гаджиев, Зинович, Джабраилов, Акаев 1 тайм Акрон: Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Пестряков Запасные: Тереховский, Дмитриев, Тавареш, Эшковал, Шершов, Васютин, Бакаев, Кузьмин, Базилевский

Премьер-лига. 4 тур 9 августа 10:30, Самара-Арена Крылья Советов Завершен 1 - 1 Балтика Матч окончен Бабкин 90’ +1’ 90’ Петров Уткин Ороз 85’ Рахманович Сутормин 83’ Рассказов Игнатенко 83’ 81’ Мендель Мурид 81’ Гассама 69’ Александр Хиль Мохаммад 69’ Бевеев Оффор Ахметов 66’ Раков Витюгов 63’ Фернандо Баняц 63’ 62’ Александр Хиль

Бабкин 62’ 49’ Мендель 46’ Титков Йенне Марин Олейников 46’ 2 тайм Перерыв Фернандо 29’ Рахманович

17’ Крылья Советов Песьяков, Божин, Солдатенков, Ороз, Печенин, Фернандо, Бабкин, Рассказов, Марин, Рахманович, Раков Запасные: Евгеньев, Фернандо, Раков, Лепский, Ахметов, Рахманович, Фролов, Кокарев, Гальдамес, Шитов, Рассказов, Марин 1 тайм Балтика: Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль Запасные: Бевеев, Александр Хиль, Филин, Петров, Титков, Любаков, Кукушкин, Обонин, Ковалев, Стефанович, Мендель, Луна

Премьер-лига. 4 тур 9 августа 12:45, ВЭБ Арена ЦСКА Завершен 5 - 1 Рубин Матч окончен 86’ Даку Мукба 82’ Вуячич Мойзес Абдулкадыров 81’ 74’ Ходжа Зотов 74’ Шабанхаджай Чумич Глебов Бандикян 73’ Круговой Койта 64’ Алвес Верде 63’ Мусаев

56’ 46’ Кабутов Йочич Алеррандро Мусаев 46’ 46’ Юкич Рожков 2 тайм Перерыв Глебов

44’ 40’ Даку

Дивеев

33’ Круговой

29’ Кисляк 17’ Глебов

7’ ЦСКА Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Круговой, Алеррандро Запасные: Бандикян, Верде, Койта, Рядно, Абдулкадыров, Пономарчук, Сериков, Баровский, Тороп, Мусаев 1 тайм Рубин: Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Юкич, Безруков, Ходжа, Иву, Кабутов, Даку, Шабанхаджай Запасные: Нижегородов, Зотов, Мукба, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Ежов, Нигматуллин, Рожков, Васильев, Йочич, Чумич

Премьер-лига. 4 тур 9 августа 15:00, РЖД Арена Локомотив Завершен 4 - 2 Спартак Матч окончен 90’ +1’ Солари Массалыга Бакаев Годяев 89’ Батраков

86’ Бакаев 82’ Воробьев Комличенко 79’ Батраков

79’ 78’ Барко

70’ Мартинс Перейра Угальде 70’ Гарсия Заболотный Руденко Рамирес 65’ 57’ Маркиньос Дмитриев Воробьев

49’ 2 тайм Перерыв Монтес 29’ 26’ Мартинс Перейра

Батраков

18’ Воробьев 13’ Локомотив Митрюшкин, Руденко, Ненахов, Сильянов, Монтес, Морозов, Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков, Воробьев Запасные: Фассон, Тимофеев, Ньямси, Салтыков, Мялковский, Руденко, Лантратов, Погостнов, Бакаев, Воробьев, Веселов, Сарвели 1 тайм Спартак: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Мартинс Перейра, Маркиньос, Солари, Барко, Гарсия Запасные: Рябчук, Гузиев, Зорин, Денисов, Пруцев, Гарсия, Маркиньос, Солари, Помазун, Довбня, Мартинс Перейра, Зобнин

Премьер-лига. 4 тур 9 августа 17:30, Ахмат-Арена Ахмат Завершен 1 - 0 Зенит Матч окончен Шелия 90’ +6’ Гандри 90’ +1’ Тодорович 86’ 80’ Жерсон Алип Садулаев Тодорович 70’ 62’ Луис Энрике Мостовой 62’ Мантуан Кассьерра Мелкадзе Конате 60’ Самородов Гаджиев 57’ Келиану 47’ 46’ Педро Вега 46’ Дркушич Гонду 2 тайм Перерыв Дркушич

30’ 5’ Эракович Ахмат Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе Запасные: Талаль, Ульянов, Ибишев, Заре, Уциев, Тодорович, Гаджиев, Гаибов, Магомедов, Конате 1 тайм Зенит: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Дркушич, Педро, Луис Энрике, Вендел, Жерсон, Барриос, Мантуан, Соболев Запасные: Ерохин, Гонду, Вега, Мостовой, Кержаков, Нино, Алип, Горшков, Глушенков, Адамов, Адамов, Кассьерра

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Запустили новый сезон Фэнтези АПЛ! Время создавать команду и выбирать капитана – дедлайн уже в пятницу

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ