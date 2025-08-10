  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат России. «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», «Краснодар» победил «Оренбург», «Ростов» обыграл «Пари НН»
3456

Чемпионат России. «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», «Краснодар» победил «Оренбург», «Ростов» обыграл «Пари НН»

В Мир РПЛ прошли матчи 4-го тура.

В пятницу «Акрон» в гостях сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1).

В субботу ЦСКА дома разгромил «Рубин» (5:1), «Спартак» на выезде уступил «Локомотиву» (2:4) в дерби, «Зенит» в гостях проиграл «Ахмату» (0:1).

В воскресенье «Краснодар» в гостях одолел «Оренбург» (1:0), московское «Динамо» на выезде не смогло выиграть у «Сочи» (1:1).

Чемпионат России

4-й тур

Премьер-лига. 4 тур
10 августа 12:30, Газовик
Оренбург
Завершен
0 - 1
Краснодар
Матч окончен
Квеквескири
87’
83’
Черников
Касимов   Ревазов
79’
75’
  Кривцов
74’
Сперцян   Кривцов
74’
Дуглас   Козлов
73’
Виктор Са   Ленини
Камилов
72’
Савельев   Гузина
72’
Рыбчинский   Ломакин
71’
Гюрлюк   Томпсон
62’
62’
Батчи   Сантос
Болотов   Камилов
61’
2тайм
Перерыв
40’
Оласа   Дж. Гонсалес
Болотов
30’
Касимов
5’
Оренбург
Овсянников, Хотулев, Касимов, Чичинадзе, Рыбчинский, Ведерников, Болотов, Квеквескири, Оганесян, Гюрлюк, Савельев
Запасные: Косерик, Касимов, Рыбчинский, Гюрлюк, Ходанович, Барановский, Савельев, Скичко, Зотов, Сыщенко, Поройков, Болотов
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Сперцян, Корякин, Голиков, Кобнан Дэвид, Оласа, Перрен, Дуглас, Батчи, Жубал, Виктор Са
Подробнее
Премьер-лига. 4 тур
10 августа 15:00, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
1 - 1
Динамо
Матч окончен
90’
Макаров   Бабаев
90’
Фомин   Смелов
  Мухин
84’
78’
Касерес
Кравцов   Коваленко
75’
Федоров   Гуарирапа
73’
70’
Нгамале   Скопинцев
Крамарич
68’
Заика   Волков
66’
Зиньковский   Барт
66’
Васильев   Мухин
66’
64’
Маричаль
59’
Зайнутдинов   Кутицкий
48’
Диас
46’
Сергеев
2тайм
Перерыв
Макарчук
45’
+2’
37’
  Макаров
Сааведра
23’
Сочи
Дегтев, Макарчук, Алвес, Литвинов, Заика, Зиньковский, Васильев, Сааведра, Крамарич, Кравцов, Федоров
Запасные: Дюпин, Аберден, Васильев, Ежов, Заика, Рудаков, Корнеев, Зиньковский, Кравцов, Федоров, Чирков, Игнатов
1тайм
Динамо:
Лунев, Диас, Маричаль, Зайнутдинов, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Макаров, Сергеев
Запасные: Нгамале, Макаров, Расулов, Гагнидзе, Фомин, Зайдензаль, Александров, Лещук, Боков, Зайнутдинов
Подробнее
Премьер-лига. 4 тур
10 августа 17:30, Ростов Арена
Ростов
Завершен
1 - 0
Пари НН
Матч окончен
Ятимов
90’
+3’
89’
Кастильо
85’
Сифас
79’
Карич
77’
Вешнер Тичич   Калинский
60’
Лесовой   Каккоев
60’
Боселли   Сифас
Сулейманов   Щетинин
60’
Роналдо   Мохеби
60’
Роналдо
54’
  Сулейманов
47’
Тарасов   Комаров
46’
46’
Шнапцев   Кастильо
2тайм
Перерыв
Сулейманов
39’
Голенков
38’
Тарасов
27’
21’
Лесовой
16’
Грулев   Ивлев
11’
Майга
Ростов
Ятимов, Тарасов, Семенчук, Прохин, Вахания, Кучаев, Шанталий, Миронов, Сулейманов, Голенков, Роналдо
Запасные: Шамонин, Лангович, Байрамян, Эль-Аскалани, Тарасов, Сулейманов, Аджаса, Роналдо, Одоевский, Жбанов
1тайм
Пари НН:
Медведев, Карич, Александров, Фаринья, Шнапцев, Лесовой, Вешнер Тичич, Майга, Олусегун, Грулев, Боселли
Запасные: Боселли, Крашевский, Лукьянов, Ермаков, Лесовой, Вешнер Тичич, Грулев, Шнапцев, Генералов, Карапузов, Весино
Подробнее
Премьер-лига. 4 тур
8 августа 17:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
1 - 1
Акрон
Матч окончен
Джабраилов
90’
+4’
Агаларов
90’
+3’
Алибеков
90’
+2’
84’
  Тавареш
81’
Бокоев
69’
Лончар   Тавареш
Мрезиг   Зинович
69’
Хоссейннежад   Джабраилов
69’
Сердеров   Магомедов
61’
60’
Болдырев   Кузьмин
53’
Дзюба
2тайм
Перерыв
  Табидзе
42’
Хоссейннежад
36’
Пальцев
12’
Динамо Махачкала
Магомедов, Сундуков, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Сердеров, Хоссейннежад, Аззи, Агаларов
Запасные: Волк, Помешкин, Шумахов, Ахмедов, Будунов, Шихалиев, Магомедов, Гаджиев, Зинович, Джабраилов, Акаев
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Тереховский, Дмитриев, Тавареш, Эшковал, Шершов, Васютин, Бакаев, Кузьмин, Базилевский
Подробнее
Премьер-лига. 4 тур
9 августа 10:30, Самара-Арена
Крылья Советов
Завершен
1 - 1
Балтика
Матч окончен
Бабкин
90’
+1’
90’
Петров   Уткин
Ороз
85’
Рахманович   Сутормин
83’
Рассказов   Игнатенко
83’
81’
Мендель   Мурид
81’
Гассама
69’
Александр Хиль   Мохаммад
69’
Бевеев   Оффор
Ахметов
66’
Раков   Витюгов
63’
Фернандо   Баняц
63’
62’
  Александр Хиль
Бабкин
62’
49’
Мендель
46’
Титков   Йенне
Марин   Олейников
46’
2тайм
Перерыв
Фернандо
29’
  Рахманович
17’
Крылья Советов
Песьяков, Божин, Солдатенков, Ороз, Печенин, Фернандо, Бабкин, Рассказов, Марин, Рахманович, Раков
Запасные: Евгеньев, Фернандо, Раков, Лепский, Ахметов, Рахманович, Фролов, Кокарев, Гальдамес, Шитов, Рассказов, Марин
1тайм
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Бевеев, Александр Хиль, Филин, Петров, Титков, Любаков, Кукушкин, Обонин, Ковалев, Стефанович, Мендель, Луна
Подробнее
Премьер-лига. 4 тур
9 августа 12:45, ВЭБ Арена
ЦСКА
Завершен
5 - 1
Рубин
Матч окончен
86’
Даку   Мукба
82’
Вуячич
Мойзес   Абдулкадыров
81’
74’
Ходжа   Зотов
74’
Шабанхаджай   Чумич
Глебов   Бандикян
73’
Круговой   Койта
64’
Алвес   Верде
63’
  Мусаев
56’
46’
Кабутов   Йочич
Алеррандро   Мусаев
46’
46’
Юкич   Рожков
2тайм
Перерыв
  Глебов
44’
40’
  Даку
  Дивеев
33’
  Круговой
29’
Кисляк
17’
  Глебов
7’
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Круговой, Алеррандро
Запасные: Бандикян, Верде, Койта, Рядно, Абдулкадыров, Пономарчук, Сериков, Баровский, Тороп, Мусаев
1тайм
Рубин:
Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Юкич, Безруков, Ходжа, Иву, Кабутов, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Нижегородов, Зотов, Мукба, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Ежов, Нигматуллин, Рожков, Васильев, Йочич, Чумич
Подробнее
Премьер-лига. 4 тур
9 августа 15:00, РЖД Арена
Локомотив
Завершен
4 - 2
Спартак
Матч окончен
90’
+1’
Солари   Массалыга
Бакаев   Годяев
89’
  Батраков
86’
Бакаев
82’
Воробьев   Комличенко
79’
  Батраков
79’
78’
  Барко
70’
Мартинс Перейра   Угальде
70’
Гарсия   Заболотный
Руденко   Рамирес
65’
57’
Маркиньос   Дмитриев
  Воробьев
49’
2тайм
Перерыв
Монтес
29’
26’
  Мартинс Перейра
  Батраков
18’
Воробьев
13’
Локомотив
Митрюшкин, Руденко, Ненахов, Сильянов, Монтес, Морозов, Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков, Воробьев
Запасные: Фассон, Тимофеев, Ньямси, Салтыков, Мялковский, Руденко, Лантратов, Погостнов, Бакаев, Воробьев, Веселов, Сарвели
1тайм
Спартак:
Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Мартинс Перейра, Маркиньос, Солари, Барко, Гарсия
Запасные: Рябчук, Гузиев, Зорин, Денисов, Пруцев, Гарсия, Маркиньос, Солари, Помазун, Довбня, Мартинс Перейра, Зобнин
Подробнее
Премьер-лига. 4 тур
9 августа 17:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
1 - 0
Зенит
Матч окончен
Шелия
90’
+6’
Гандри
90’
+1’
Тодорович
86’
80’
Жерсон   Алип
Садулаев   Тодорович
70’
62’
Луис Энрике   Мостовой
62’
Мантуан   Кассьерра
Мелкадзе   Конате
60’
Самородов   Гаджиев
57’
Келиану
47’
46’
Педро   Вега
46’
Дркушич   Гонду
2тайм
Перерыв
  Дркушич
30’
5’
Эракович
Ахмат
Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Талаль, Ульянов, Ибишев, Заре, Уциев, Тодорович, Гаджиев, Гаибов, Магомедов, Конате
1тайм
Зенит:
Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Дркушич, Педро, Луис Энрике, Вендел, Жерсон, Барриос, Мантуан, Соболев
Запасные: Ерохин, Гонду, Вега, Мостовой, Кержаков, Нино, Алип, Горшков, Глушенков, Адамов, Адамов, Кассьерра
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Запустили новый сезон Фэнтези АПЛ! Время создавать команду и выбирать капитана – дедлайн уже в пятницу

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Что «Спартаку» делать со Станковичем?24170 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛокомотив
logoАкрон
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoЦСКА
logoБалтика
logoРубин
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoСочи
logoЗенит
logoРостов
logoПари НН
logoОренбург
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Ла Лига ведет переговоры о проведении в Майами матча «Барселоны» и «Вильярреала» в декабре (The Athletic)
6сегодня, 22:06
Концерт Дженнифер Лопес уничтожил газон на стадионе в Узбекистане, где играют сборная и «Бунедкор». Ранее после выступления певицы пришло в негодность поле в Армении
33сегодня, 22:05Фото
Жоан Лапорта: «Тер Стеген – наш капитан, все улажено. Мы надеемся заявить Гарсию, если медицинская комиссия Ла Лиги даст добро, время есть»
8сегодня, 22:01
Корнюхин о 8-м месте «Зенита»: «К Семаку ноль претензий, он заложник ситуации, когда сборище миллионеров ничего не хотят делать. Игроки заработали немалые деньги, их все устраивает»
29сегодня, 21:44
Генич допустил, что матч с «Зенитом» станет последним для Станковича в «Спартаке»: «Сомневаюсь, что с ним команда станет чемпионом или поборется за тройку»
14сегодня, 21:21
Жену Пруцева чуть не обокрали в Париже: «Жалкая тетка засунула грязную руку в мою сумочку. Я стала кричать – эта 💩 сделала вид, что башню фоткает. Жаль, что в Европе это нормальная история»
66сегодня, 21:17Фото
Кубок Гампера. «Барселона» разгромила «Комо» – 5:0, Ямаль и Фермин сделали дубли
264сегодня, 21:02
Певица Никки Николь в футболке с фамилией Ямаля пришла на матч «Барсы» и «Комо». Сообщалось о романе Ламина с 24-летней аргентинкой
39сегодня, 21:01Фото
Товарищеские матчи. «Челси» разгромил «Милан», «Ювентус» победил «Боруссию», «Аль-Наср» Роналду уступил «Альмерии»
93сегодня, 20:53
Даку интересен «Фиорентине». «Рубин» продаст форварда лишь за 20 млн евро (Telegrafi)
14сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Рома» делала запрос по Санчо. Вингер «МЮ» ранее отказал «Бешикташу» (Альфредо Педулла)
сегодня, 21:35
Форвард барнаульского «Динамо» Могель травмировался, делая сальто назад после гола в ворота «Оренбурга-2» в матче Второй лиги
4сегодня, 21:34Видео
Из-за объявленной беспилотной опасности в Ставрополе матч местного «Динамо» и «Победы» из Хасавюрта начался на час позже. Игра прошла без зрителей
7сегодня, 21:07
Нападающий «СКА Хабаровск» Алиев забил «Чайке» с лету под перекладину. Команда не проигрывает в 4 турах Первой лиги
сегодня, 20:53Видео
«Милан» покупает де Винтера у «Дженоа» за 20 млн евро, контракт защитника с зарплатой 2 млн евро в год – до 2030-го. «Ювентус» получит 5 млн от трансфера
3сегодня, 20:51
Первак о Дзюбе: «Можно вернуть его в «Спартак», дать закончить карьеру дома. Лучший бомбардир за всю историю принес бы пользу, для Станковича изменил движение в команде»
10сегодня, 20:48
Рэшфорд не забил в пустые ворота «Комо» в игре за Кубок Гампера. Вингер «Барсы» также сделал ассист на Рафинью и был заменен в перерыве
6сегодня, 20:33Видео
Тренер «Пари НН» Шпилевский о 0:1 с «Ростовом»: «Бессмысленно обсуждать – была ли красная, пенальти. Не хочу портить энергию или здоровье, если начну говорить, меня не остановить»
10сегодня, 20:24
Дюпра верит, что Погба сыграет на ЧМ-2026: «Дешам вызовет его, потому что Поль всех удивит»
сегодня, 20:16
Де Хеа про уход из «МЮ»: «12 лет там – один из лучших периодов моей жизни. Покидая клуб, осознаешь, насколько он велик»
7сегодня, 20:14