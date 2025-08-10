Чемпионат России. «Динамо» сыграло вничью с «Сочи», «Краснодар» победил «Оренбург», «Ростов» обыграл «Пари НН»

В Мир РПЛ прошли матчи 4-го тура.
В пятницу «Акрон» в гостях сыграл вничью с «Динамо» Махачкала (1:1).
В субботу ЦСКА дома разгромил «Рубин» (5:1), «Спартак» на выезде уступил «Локомотиву» (2:4) в дерби, «Зенит» в гостях проиграл «Ахмату» (0:1).
В воскресенье «Краснодар» в гостях одолел «Оренбург» (1:0), московское «Динамо» на выезде не смогло выиграть у «Сочи» (1:1).
Чемпионат России
4-й тур
Оренбург
Овсянников, Хотулев, Касимов, Чичинадзе, Рыбчинский, Ведерников, Болотов, Квеквескири, Оганесян, Гюрлюк, Савельев
Запасные: Косерик, Касимов, Рыбчинский, Гюрлюк, Ходанович, Барановский, Савельев, Скичко, Зотов, Сыщенко, Поройков, Болотов
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Сперцян, Корякин, Голиков, Кобнан Дэвид, Оласа, Перрен, Дуглас, Батчи, Жубал, Виктор Са
Сочи
Дегтев, Макарчук, Алвес, Литвинов, Заика, Зиньковский, Васильев, Сааведра, Крамарич, Кравцов, Федоров
Запасные: Дюпин, Аберден, Васильев, Ежов, Заика, Рудаков, Корнеев, Зиньковский, Кравцов, Федоров, Чирков, Игнатов
Динамо:
Лунев, Диас, Маричаль, Зайнутдинов, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Макаров, Сергеев
Запасные: Нгамале, Макаров, Расулов, Гагнидзе, Фомин, Зайдензаль, Александров, Лещук, Боков, Зайнутдинов
Ростов
Ятимов, Тарасов, Семенчук, Прохин, Вахания, Кучаев, Шанталий, Миронов, Сулейманов, Голенков, Роналдо
Запасные: Шамонин, Лангович, Байрамян, Эль-Аскалани, Тарасов, Сулейманов, Аджаса, Роналдо, Одоевский, Жбанов
Пари НН:
Медведев, Карич, Александров, Фаринья, Шнапцев, Лесовой, Вешнер Тичич, Майга, Олусегун, Грулев, Боселли
Запасные: Боселли, Крашевский, Лукьянов, Ермаков, Лесовой, Вешнер Тичич, Грулев, Шнапцев, Генералов, Карапузов, Весино
Динамо Махачкала
Магомедов, Сундуков, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Сердеров, Хоссейннежад, Аззи, Агаларов
Запасные: Волк, Помешкин, Шумахов, Ахмедов, Будунов, Шихалиев, Магомедов, Гаджиев, Зинович, Джабраилов, Акаев
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Тереховский, Дмитриев, Тавареш, Эшковал, Шершов, Васютин, Бакаев, Кузьмин, Базилевский
Крылья Советов
Песьяков, Божин, Солдатенков, Ороз, Печенин, Фернандо, Бабкин, Рассказов, Марин, Рахманович, Раков
Запасные: Евгеньев, Фернандо, Раков, Лепский, Ахметов, Рахманович, Фролов, Кокарев, Гальдамес, Шитов, Рассказов, Марин
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Бевеев, Александр Хиль, Филин, Петров, Титков, Любаков, Кукушкин, Обонин, Ковалев, Стефанович, Мендель, Луна
ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Глебов, Алвес, Круговой, Алеррандро
Запасные: Бандикян, Верде, Койта, Рядно, Абдулкадыров, Пономарчук, Сериков, Баровский, Тороп, Мусаев
Рубин:
Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Юкич, Безруков, Ходжа, Иву, Кабутов, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Нижегородов, Зотов, Мукба, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Ежов, Нигматуллин, Рожков, Васильев, Йочич, Чумич
Локомотив
Митрюшкин, Руденко, Ненахов, Сильянов, Монтес, Морозов, Баринов, Карпукас, Бакаев, Батраков, Воробьев
Запасные: Фассон, Тимофеев, Ньямси, Салтыков, Мялковский, Руденко, Лантратов, Погостнов, Бакаев, Воробьев, Веселов, Сарвели
Спартак:
Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Умяров, Жедсон Фернандеш, Мартинс Перейра, Маркиньос, Солари, Барко, Гарсия
Запасные: Рябчук, Гузиев, Зорин, Денисов, Пруцев, Гарсия, Маркиньос, Солари, Помазун, Довбня, Мартинс Перейра, Зобнин
Ахмат
Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Талаль, Ульянов, Ибишев, Заре, Уциев, Тодорович, Гаджиев, Гаибов, Магомедов, Конате
Зенит:
Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Дркушич, Педро, Луис Энрике, Вендел, Жерсон, Барриос, Мантуан, Соболев
Запасные: Ерохин, Гонду, Вега, Мостовой, Кержаков, Нино, Алип, Горшков, Глушенков, Адамов, Адамов, Кассьерра
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Запустили новый сезон Фэнтези АПЛ! Время создавать команду и выбирать капитана – дедлайн уже в пятницу
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ