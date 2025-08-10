ЦСКА о замене для Роши: «Мы ведем переговоры с тремя кандидатами. Определенность настанет в ближайшее время»

ЦСКА рассматривает троих игроков на замену Виллиану Роше.

Экс-защитник армейцев будет выступать за «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

«Сейчас мы ведем переговоры параллельно с тремя кандидатами на позицию центрального защитника.

На этой неделе Евгений Шевелев летал на переговоры с одним из кандидатов.

В ближайшее время настанет определенность», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.