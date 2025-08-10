Лапорта приезжал домой к тер Стегену перед возвращением ему капитанской повязки. Разговор прояснил ситуацию с медицинским заключением для Ла Лиги (Mundo Deportivo)

Жоан Лапорта приезжал домой к Марку-Андре тер Стегену для улаживания конфликта.

Ранее немецкий вратарь перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги. Одобрение этого заключения позволило бы команде зарегистрировать новичка. В связи с этим клуб начал дисциплинарное разбирательство и решил временно лишить тер Стегена статуса капитана первой команды.

В пятницу голкипер прокомментировал ситуацию и выразил надежду на то, что конфликт будет улажен. Позднее клуб заявил о разрешении ситуации и возвращении Марку-Андре капитанской повязки.

По данным Mundo Deportivo, после появления публикации тер Стегена президент «Барселоны» решил лично поговорить с игроком. Убедившись, что вратарь дома, Жоан Лапорта отправился к нему.

Дома у немца оба долго беседовали о причинах, которые привели к сложившейся в последние дни ситуации. Игрок сослался на аргументы, изложенные в его заявлении, а Лапорта объяснил решение клуба. Этот разговор прояснил ситуацию, и тер Стеген выразил сожаление, что он не случился раньше.

В результате вратарь подписал медицинское заключение для Ла Лиги, а президент отдал распоряжение закрыть дисциплинарное дело и вернуть футболисту звание капитана.

«Барселона» предоставила Ла Лиге медицинское заключение по операции тер Стегена. Клуб может узнать решение медкомиссии во вторник или среду