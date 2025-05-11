Мяч попал в руку Касереса в штрафной «Динамо» – Сухой не дал пенальти «Спартаку». Станкович получил желтую за возмущение, тренер похлопал арбитру и потряс рукой

«Спартак» не получил пенальти за игру рукой игрока «Динамо».

На 81-й минуте дерби мяч попал в руку защитнику бело-голубых Хуану Касересу . Эпизод произошел в штрафной «Динамо ».

Главный арбитр Алексей Сухой посчитал, что Касерес сыграл в пределах правил. ВАР не вмешался.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

С решением арбитра не согласился Деян Станкович – главный тренер «Спартака » активно возмущался на бровке, за что получил желтую карточку.

После этого Станкович похлопал судье и продемонстрировал жест в сторону судьи – серб потряс рукой.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»