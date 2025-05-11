Игроки «Спартака» не стали общаться со СМИ после 0:2 с «Динамо». Красно-белые нарушили регламент
Игроки «Спартака» проигнорировали журналистов после поражения от «Динамо».
Красно-белые уступили в матче 28-го тура Мир РПЛ со счетом 0:2. Главный тренер «Спаратка» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча. Ассистент тренера сообщил, что Станкович сорвал голос.
Футболисты «Спартака» также не стали общаться с журналистами в микст-зоне. Клуб, таким образом, нарушил регламент чемпионата России, согласно которому сотрудники пресс-служб команд обязаны обеспечить общение СМИ как минимум с одним футболистом, принимавшим участие в игре.
Более того, на играх, имеющих статус Winline Матча тура, клубы обязаны предоставить общение не менее чем с тремя футболистами команды-победителя и не менее чем с двумя игроками проигравшей команды. Делегат матча отметил нарушение со стороны «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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