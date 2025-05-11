Тренер «Спартака» Сакич о судействе: «Все эпизоды в пользу «Динамо». Даже пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил тот, кого не должно было быть на поле»

Ненад Сакич недоволен судейством Алексея Сухого.

«Все эпизоды были в пользу «Динамо». Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать им должное. Но даже эпизод с пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи.

Больше нечего добавить», – сказал ассистент главного тренера «Спартака» после поражения со счетом 0:2.