Тренер «Спартака» Сакич о судействе: «Все эпизоды в пользу «Динамо». Даже пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил тот, кого не должно было быть на поле»
Ненад Сакич недоволен судейством Алексея Сухого.
«Все эпизоды были в пользу «Динамо». Это не умаляет заслуг соперника, нужно отдать им должное. Но даже эпизод с пенальти можно было посмотреть. И первый гол нам забил футболист, которого в принципе не должно было быть на поле. Это достаточно серьезные вещи.
Больше нечего добавить», – сказал ассистент главного тренера «Спартака» после поражения со счетом 0:2.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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