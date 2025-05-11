Трента освистали на «Энфилде» при выходе на замену в матче с «Арсеналом». Защитник уходит из «Ливерпуля» свободным агентом

Фанаты «Ливерпуля» освистали Трента Александер-Арнолда при его появлении на поле.

Мерсисайдцы сыграли вничью с «Арсеналом » (2:2) на «Энфилде » в матче 36-го тура АПЛ .

Трент вышел на поле на 67-й минуте матча, заменив Конора Брэдли. Болельщики «Ливерпуля » отреагировали на появление защитника неодобрительным гулом и свистом.

Ранее Трент объявил , что покинет клуб летом на правах свободного агента. Сообщалось , что англичанин договорился о контракте с «Реалом».