Трента освистали на «Энфилде» при выходе на замену в матче с «Арсеналом». Защитник уходит из «Ливерпуля» свободным агентом
Фанаты «Ливерпуля» освистали Трента Александер-Арнолда при его появлении на поле.
Мерсисайдцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) на «Энфилде» в матче 36-го тура АПЛ.
Трент вышел на поле на 67-й минуте матча, заменив Конора Брэдли. Болельщики «Ливерпуля» отреагировали на появление защитника неодобрительным гулом и свистом.
Ранее Трент объявил, что покинет клуб летом на правах свободного агента. Сообщалось, что англичанин договорился о контракте с «Реалом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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