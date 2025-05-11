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  • Трента освистали на «Энфилде» при выходе на замену в матче с «Арсеналом». Защитник уходит из «Ливерпуля» свободным агентом
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Трента освистали на «Энфилде» при выходе на замену в матче с «Арсеналом». Защитник уходит из «Ливерпуля» свободным агентом

Фанаты «Ливерпуля» освистали Трента Александер-Арнолда при его появлении на поле.

Мерсисайдцы сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2) на «Энфилде» в матче 36-го тура АПЛ.

Трент вышел на поле на 67-й минуте матча, заменив Конора Брэдли. Болельщики «Ливерпуля» отреагировали на появление защитника неодобрительным гулом и свистом.

Ранее Трент объявил, что покинет клуб летом на правах свободного агента. Сообщалось, что англичанин договорился о контракте с «Реалом».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoТрент Александер-Арнолд
болельщики
logoАрсенал
logoЭнфилд
logoпремьер-лига Англия
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