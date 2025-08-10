«Ман Сити» беспокоится из-за того, что «Реал» интересуется Родри

В «Манчестер Сити» знают об интересе «Реала» к Родри.

По данным As, у руководителей клуба из Манчестера это вызвало обеспокоенность. В этом видят реальную угрозу.

Отмечается, что «Ман Сити» хочет продлить с Родри контракт до 2029 года. Но сам испанец еще не принял решение насчет своего будущего.