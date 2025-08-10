Матч окончен
«Краснодар» одолел «Оренбург» в гостях – 1:0! Кривцов забил на 75-й, выйдя на 73-й, гол Батчи отменили после ВАР из-за вне игры у Кордобы
«Краснодар» обыграл в гостях «Оренбург» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на стадионе «Газовик».
Жоау Батчи открыл счет на 19-й минуте, однако его гол отменили из-за офсайда Джона Кордобы. Никита Кривцов забил на 75-й, выйдя на замену на 73-й.
Премьер-лига. 4 тур
10 августа 12:30, Газовик
