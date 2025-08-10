«Краснодар» одолел «Оренбург» в гостях – 1:0! Кривцов забил на 75-й, выйдя на 73-й, гол Батчи отменили после ВАР из-за вне игры у Кордобы

«Краснодар» обыграл в гостях «Оренбург» (1:0) в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Газовик».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Жоау Батчи открыл счет на 19-й минуте, однако его гол отменили из-за офсайда Джона Кордобы. Никита Кривцов забил на 75-й, выйдя на замену на 73-й.

Премьер-лига. 4 тур 10 августа 12:30, Газовик Оренбург Завершен 0 - 1 Краснодар Матч окончен Квеквескири 87’ 83’ Черников Касимов Ревазов 79’ 75’ Кривцов

74’ Сперцян Кривцов 73’ Виктор Са Ленини 73’ Дуглас Козлов Камилов 72’ Савельев Гузина 71’ Рыбчинский Ломакин 71’ 62’ Батчи Сантос Гюрлюк Томпсон 61’ Болотов Камилов 61’ 2 тайм Перерыв 40’ Оласа Дж. Гонсалес Болотов 30’ Касимов 5’ Оренбург Овсянников, Хотулев, Касимов, Чичинадзе, Рыбчинский, Ведерников, Болотов, Квеквескири, Оганесян, Гюрлюк, Савельев Запасные: Косерик, Ломакин, Зотов, Поройков, Томпсон, Гузина, Ревазов, Ходанович, Скичко, Камилов, Барановский, Сыщенко 1 тайм Краснодар: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас, Черников, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба Запасные: Дж. Гонсалес, Корякин, Голиков, Козлов, Перрен, Кобнан Дэвид, Жубал, Ленини, Сантос, Кривцов

