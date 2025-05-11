Fan ID введут на Кубке и Суперкубке России – для стадионов клубов РПЛ (Иван Карпов)
Fan ID планируют ввести на Фонбет Кубке и OLIMPBET Суперкубке России.
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.
К июню Министерство спорта, МВД и ФСБ должны разработать «дорожную карту» по внедрению информационной системы идентификации болельщиков на матчах за Суперкубок (запланирован на 12 июля) и Кубка в 2025-м.
Карта болельщика понадобится только для посещения стадионов команд Мир РПЛ. Фанатам клубов из ФНЛ, судя по тексту документа, она пока не потребуется.
В связи с этим возможна ситуация, когда для посещения матчей одной и той же команды – сначала будет нужен Fan ID, а потом нет или наоборот (зависит от статуса принимающей стороны).
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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