Fan ID введут на Кубке и Суперкубке России – для стадионов клубов РПЛ (Иван Карпов)

Fan ID планируют ввести на Фонбет Кубке и OLIMPBET Суперкубке России.

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.

К июню Министерство спорта, МВД и ФСБ должны разработать «дорожную карту» по внедрению информационной системы идентификации болельщиков на матчах за Суперкубок (запланирован на 12 июля) и Кубка в 2025-м.

Карта болельщика понадобится только для посещения стадионов команд Мир РПЛ . Фанатам клубов из ФНЛ, судя по тексту документа, она пока не потребуется.

В связи с этим возможна ситуация, когда для посещения матчей одной и той же команды – сначала будет нужен Fan ID, а потом нет или наоборот (зависит от статуса принимающей стороны).