Флик про 4:3 с «Реалом»: «Барселоне» удалось отыграться после 0:2 – и это после 120 минут в Милане. Мне нужно проверить сердце. Нам надо значительно лучше защищаться»

Ханс-Дитер Флик недоволен игрой «Барселоны» в защите против «Реала» (4:3).

«Эта победа – для фанатов и игроков. Фантастика.

У «Реала » отличная команда. Нам удалось отыграться после 0:2 – и это после матча в Милане, который длился больше 120 минут. С этим было нелегко справиться, но мы смогли. Мне нужно проверить сердце.

Нам нужно значительно улучшить игру в защите. Все идет хорошо, когда мы прессингуем, но стоит сделать ошибку, как в случае с первым голом, и все усложняется. Команда принимает хорошие коллективные решения. Против нас играли сильные футболисты. Это не оправдание, но без возможности отрабатывать такие моменты на тренировках тяжело, ведь мы играем каждые три дня.

Нам нужно прибавлять, и мы уже планируем предсезонную подготовку с акцентом на это», – сказал главный тренер «Барселоны».