Канада с общим счетом 11:1 выиграла первые два матча на ЧМ-2025. Кросби сделал 3 передачи против Латвии
Сборная Канады одержала вторую победу на ЧМ-2025.
Команда под руководством тренера Дина Эвасона обыграла сборную Латвии (7:1) в матче группового этапа турнира.
В воротах канадцев сыграл Марк-Андре Флери – он отразил 16 из 17 бросков.
Нападающий Сидни Кросби сделал три результативные передачи. Также три очка набрал Трэвис Конекны (2+1). Кент Джонсон отметился дублем.
В первом матче чемпионата канадская сборная переиграла команду Словении (4:0).
Канада продолжит чемпионат мира 13 мая матчем против сборной Франции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости