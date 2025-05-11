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Канада с общим счетом 11:1 выиграла первые два матча на ЧМ-2025. Кросби сделал 3 передачи против Латвии

Сборная Канады одержала вторую победу на ЧМ-2025.

Команда под руководством тренера Дина Эвасона обыграла сборную Латвии (7:1) в матче группового этапа турнира.

В воротах канадцев сыграл Марк-Андре Флери – он отразил 16 из 17 бросков.

Нападающий Сидни Кросби сделал три результативные передачи. Также три очка набрал Трэвис Конекны (2+1). Кент Джонсон отметился дублем.

В первом матче чемпионата канадская сборная переиграла команду Словении (4:0).

Канада продолжит чемпионат мира 13 мая матчем против сборной Франции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Латвии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoЧМ по хоккею
logoСидни Кросби
logoТрэвис Конекны
logoКент Джонсон
logoДин Эвасон
logoНХЛ
logoМарк-Андре Флери
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