Канада с общим счетом 11:1 выиграла первые два матча на ЧМ-2025. Кросби сделал 3 передачи против Латвии

Сборная Канады одержала вторую победу на ЧМ-2025.

Команда под руководством тренера Дина Эвасона обыграла сборную Латвии (7:1) в матче группового этапа турнира.

В воротах канадцев сыграл Марк-Андре Флери – он отразил 16 из 17 бросков.

Нападающий Сидни Кросби сделал три результативные передачи. Также три очка набрал Трэвис Конекны (2+1). Кент Джонсон отметился дублем.

В первом матче чемпионата канадская сборная переиграла команду Словении (4:0).

Канада продолжит чемпионат мира 13 мая матчем против сборной Франции.