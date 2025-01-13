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  • СКА проиграл 3-й матч подряд, команда Ротенберга – 7-я на Западе. У «Локомотива» 4 победы кряду и 1-е место
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СКА проиграл 3-й матч подряд, команда Ротенберга – 7-я на Западе. У «Локомотива» 4 победы кряду и 1-е место

СКА проиграл 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» в овертайме со счетом 3:4.

На данный момент СКА занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.

«Локомотив» одержал 4-ю победу подряд. Команда под руководством тренера Игоря Никитина лидирует на Западе с 74 очками в 46 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСКА
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoИгорь Никитин
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