СКА проиграл 3-й матч подряд, команда Ротенберга – 7-я на Западе. У «Локомотива» 4 победы кряду и 1-е место
СКА проиграл 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Локомотиву» в овертайме со счетом 3:4.
На данный момент СКА занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.
«Локомотив» одержал 4-ю победу подряд. Команда под руководством тренера Игоря Никитина лидирует на Западе с 74 очками в 46 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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