Джейлен Грин повторил рекорд карьеры по очкам (42), реализовав 72,2% с игры в победном матче с «Мемфисом»
Джейлен Грин провел один из лучших матчей в карьере.
Защитник «Хьюстона» повторил рекорд карьеры по набранным очкам (42), реализовав при этом 72,2% с игры (13/18 и 11/11 с линии) в победной встрече с «Мемфисом» (120:118).
За 40 минут Грин также набрал 3 подбора, 4 передачи и 1 перехват.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем