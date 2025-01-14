Джейлен Грин повторил рекорд карьеры по очкам (42), реализовав 72,2% с игры в победном матче с «Мемфисом»

Джейлен Грин провел один из лучших матчей в карьере.

Защитник «Хьюстона » повторил рекорд карьеры по набранным очкам (42), реализовав при этом 72,2% с игры (13/18 и 11/11 с линии) в победной встрече с «Мемфисом » (120:118).

За 40 минут Грин также набрал 3 подбора, 4 передачи и 1 перехват.