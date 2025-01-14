Анна Калинская снялась с Australian Open.

Россиянка должна была играть с Кимберли Бирелл в первом круге, но отказалась до начала матча. Ее заменила Ева Лис.

Теперь она потеряет 430 очков в рейтинге – за прошлогодний четвертьфинал.