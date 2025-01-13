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Лиз Кэмбедж зарабатывает 1,5 миллиона долларов в год на OnlyFans. Это в 10 раз больше ее зарплаты в самый доходный сезон в женской НБА

Лиз Кэмбедж завела OnlyFans и заработала огромные деньги.

Бывшая звезда женской НБА зарабатывает на платформе 1,5 миллиона долларов в год, что в 10 раз больше ее зарплаты за самый высокооплачиваемый сезон в женской НБА с «Лас-Вегас Эйсес» в 2021 году (221 450 долларов).

За одну только первую неделю на сервисе с контентом для взрослых Кэмбедж заработала больше, чем весь ее карьерный баскетбольный заработок.

Австралийская центровая британского происхождения покинула женскую НБА в 2022 году.

Кэмбедж рассказала, что присоединилась к OnlyFans, чтобы публиковать модный, художественный и вызывающий контент, который отражает ее креативную сущность.

«Баскетбол был частью меня, но не единственной частью», – сказала Кэмбедж.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Daily Mail
Лиз Кэмбедж
logoНБА
logoженская НБА
светская хроника
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