  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гурцкая о Кахигао: «Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортдира. Он заявил: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам не имеет»
32

Гурцкая о Кахигао: «Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортдира. Он заявил: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам не имеет»

Тимур Гурцкая оценил назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».

Испанский специалист ранее стал спортивным директором красно-белых.

– Что вы думаете о назначении Кахигао спортивным директором «Спартака»?

– Когда только эта фамилия мелькнула, я, не разобравшись, сказал, что это хорошая статусная сделка.

Такой крутой спортивный директор, он работал якобы в «Арсенале», якобы за ним какие-то сделки есть. Потом я сказал, что круто, что они берут из «Галатасарая» человека, который сделал такие трансферы.

Но потом я покопался. Пришлось позвонить нашему товарищу Гарди, который работал с «Антальяспором». Это не агент, но посредник. Он сказал, что все сделки, начиная от Мертенса, заканчивая Икарди и Осимхеном – делал он. 

Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортивного директора из «Галатасарая». Он сказал: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам он не имеет».

Все трансферы делал Гарди. Начал мне тут же слать, как безумный, фотографии, где он в обнимку с Икарди и с Осимхеном. Этот дяденька (Кахигао – Спортс’’) был взят для других целей, ни в каких переговорах не участвовал, к роли спортивного директора не имеет никакого отношения. 

– Почему мы должны верить Гарди?

– Человек, который ездит на «Феррари» и живет в Монако, заслуживает больше доверия.

– Иногда можно создавать вид бурной деятельности.

– Очень легко найти следы большого спортивного директора, если он на самом деле последил.

Кахигао такой же скаут, как и Амарал, который сидел и на компьютере просматривал игроков, не участвовал ни в каких переговорах.

– Кем Кахигао был в «Галатасарае»?

– Очень сложное объяснение было. Как я понял, вице-президент «Галатасарая» хотел какие-то команды купить заграницей – для этого взяли Кахигао.

Подмена понятий – «Спартак» не взял спортивного директора. Они вели переговоры с двумя спортивными директорами: это бывший директор «Ювентуса» и бывший спортивный директор «Ромы» Мауро Лео. Обоих предложил Станкович.

Лео до последнего момента был уверен, что его берут. Он даже сказал, что с ним даже Малышев разговаривал. Лео до последнего был уверен, что его берут в «Спартак», – сказал агент Тимур Гурцкая.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Тимур Гурцкая
logoФрансис Кахигао
logoГалатасарай
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Томаш Амарал
logoвысшая лига Турция
Это футбол, брат!
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Отклонена апелляция по дисквалификации Винисиуса на 2 матча. Вингер «Реала» получил красную карточку в игре с «Валенсией»
6 минут назад
FA не накажет «МЮ» за пост про «справедливость» после победы над «Арсеналом»
725 минут назад
«Я приду и убью твоего ребенка, я не шучу». Жене Хавертца угрожали в соцсетях после матча «Арсенала» и «МЮ» – лондонцы хотят установить личности этих людей
3145 минут назад
Бруну про «МЮ»: «Приближаемся к тому, что хочет Аморим в плане старания, страсти и желания выигрывать. Мы на верном пути»
9сегодня, 16:16
«Барселона» хочет выслушать позицию Араухо о возможном трансфере. «Ювентус» готов улучшить предложение до 50 млн евро
16сегодня, 15:59
«Тоттенхэм» заинтересован в аренде Рэшфорда. Переход форварда «МЮ» за границу более вероятен
14сегодня, 15:30
Лапорта о победе в Суперкубке Испании: «Отражение работы, таланта и самоотдачи игроков и тренеров. Да здравствует «Барса»!»
71сегодня, 15:16
Ари о посте жены в соцсетях: «Дочку ударила какая-то девушка в магазине – дома я ее поддержал, не нужно на таких обращать внимание. В Бразилии люди были более открытыми»
91сегодня, 14:57
«У Промеса русская душа, он любит «Спартак». Хочу, чтобы он вернулся в РПЛ». Хавбек «Пари НН» Майга о Квинси
25сегодня, 14:43
В «Реале» не обсуждают увольнение Анчелотти после 2:5 от «Барсы». Поражение в Суперкубке не изменит планов на зимнее трансферное окно
75сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Пиняеве в Европе: «Большие перспективы рисуют всем, но Сергей пока топчется на месте, не прогрессирует. В ближайшее время предложений не будет»
13 минут назад
Агент Помазуна об отстранении вратаря в ЦСКА: «Не считаю, что он неправ, каждый имеет право высказать мнение. Не понимаю, почему решили сделать такую хрень»
24 минуты назад
Кокорин – лучший футболист «Ариса» в декабре. Он забил 3 гола и сделал 1 передачу в 4 матчах
736 минут назад
Юран о тренерах РПЛ: «К иностранцам уважение есть, к россиянам – нет. За что из ЦСКА уволили Федотова? Новый тренер не показывает таких результатов. Как нам на это смотреть?»
13сегодня, 16:15
Мостовой о Хвиче: «Сразу сказал, что он станет звездой. Он стал лучшим футболистом Грузии и выиграл Серию А – это только подтверждает мои слова»
12сегодня, 16:06
Гави поблагодарил Переса за поддержку после разрыва «крестов». Хавбек «Барсы» обратился к президенту «Реала» после финала Суперкубка Испании
9сегодня, 15:57
24 очка набрал защитник «Трабзонспора» Педру Мальейру за матч с «Антальяспором». У него 1-й хет-трик в карьере
сегодня, 15:55Фэнтези
Мусиала вернулся к тренировкам с «Баварией» перед «Хоффенхаймом». Хавбек пропустил прошлый матч из-за простуды
сегодня, 15:45
Перенесенный из-за шторма матч «Ливерпуля» и «Эвертона» состоится 12 февраля
5сегодня, 15:44
Олег Иванов о словах Лама про ЧМ: «У него русофобское настроение, предвзято относится. В Европе редко может быть, что из‑за стадиона преобразится весь город»
12сегодня, 15:31
Рекомендуем