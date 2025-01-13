Гурцкая о Кахигао: «Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортдира. Он заявил: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам не имеет»

Тимур Гурцкая оценил назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».

Испанский специалист ранее стал спортивным директором красно-белых.

– Что вы думаете о назначении Кахигао спортивным директором «Спартака»?

– Когда только эта фамилия мелькнула, я, не разобравшись, сказал, что это хорошая статусная сделка.

Такой крутой спортивный директор, он работал якобы в «Арсенале», якобы за ним какие-то сделки есть. Потом я сказал, что круто, что они берут из «Галатасарая» человека, который сделал такие трансферы.

Но потом я покопался. Пришлось позвонить нашему товарищу Гарди, который работал с «Антальяспором». Это не агент, но посредник. Он сказал, что все сделки, начиная от Мертенса, заканчивая Икарди и Осимхеном – делал он.

Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортивного директора из «Галатасарая». Он сказал: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам он не имеет».

Все трансферы делал Гарди. Начал мне тут же слать, как безумный, фотографии, где он в обнимку с Икарди и с Осимхеном. Этот дяденька (Кахигао – Спортс’’) был взят для других целей, ни в каких переговорах не участвовал, к роли спортивного директора не имеет никакого отношения.

– Почему мы должны верить Гарди?

– Человек, который ездит на «Феррари» и живет в Монако, заслуживает больше доверия.

– Иногда можно создавать вид бурной деятельности.

– Очень легко найти следы большого спортивного директора, если он на самом деле последил.

Кахигао такой же скаут, как и Амарал, который сидел и на компьютере просматривал игроков, не участвовал ни в каких переговорах.

– Кем Кахигао был в «Галатасарае»?

– Очень сложное объяснение было. Как я понял, вице-президент «Галатасарая» хотел какие-то команды купить заграницей – для этого взяли Кахигао.

Подмена понятий – «Спартак» не взял спортивного директора. Они вели переговоры с двумя спортивными директорами: это бывший директор «Ювентуса» и бывший спортивный директор «Ромы» Мауро Лео. Обоих предложил Станкович.

Лео до последнего момента был уверен, что его берут. Он даже сказал, что с ним даже Малышев разговаривал. Лео до последнего был уверен, что его берут в «Спартак», – сказал агент Тимур Гурцкая .