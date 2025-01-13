Счетная палата признала недостаточно эффективным использование бюджетных средств на программу «Спорт – норма жизни»

Счетная палата провела аудит Министерства спорта России.

Проверяющие пришли к следующим выводам:

– Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий ФП «Спорт – норма жизни» в целом оценивается как недостаточная.

– В части реализации мероприятий ФП по проведению физкультурных и спортивных мероприятий, по пропаганде занятий массовым спортом, по повышению квалификации кадров эффективность оценивается как недостаточная.

– В части реализации мероприятий ФП по созданию спортивной инфраструктуры и ее оснащению спортивным оборудованием эффективность оценивается как низкая.

Финансирование мероприятий ФП «Спорт – норма жизни» за счет средств федерального бюджета за период 2019–2024 годов составило 141,4 млрд рублей, кассовые расходы – 123,4 млрд рублей (на 1 июня 2024 года).

Счетная палата растерзала работу Минспорта: «недостаточно», «низко», «не соответствует»