Счетная палата признала недостаточно эффективным использование бюджетных средств на программу «Спорт – норма жизни»
Проверяющие пришли к следующим выводам:
– Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий ФП «Спорт – норма жизни» в целом оценивается как недостаточная.
– В части реализации мероприятий ФП по проведению физкультурных и спортивных мероприятий, по пропаганде занятий массовым спортом, по повышению квалификации кадров эффективность оценивается как недостаточная.
– В части реализации мероприятий ФП по созданию спортивной инфраструктуры и ее оснащению спортивным оборудованием эффективность оценивается как низкая.
Финансирование мероприятий ФП «Спорт – норма жизни» за счет средств федерального бюджета за период 2019–2024 годов составило 141,4 млрд рублей, кассовые расходы – 123,4 млрд рублей (на 1 июня 2024 года).
Счетная палата растерзала работу Минспорта: «недостаточно», «низко», «не соответствует»
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