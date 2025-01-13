Владислав Дикиджи исполнил каскад из четверного акселя и тройного тулупа
Владислав Дикиджи показал, как прыгает каскад четверной аксель – тройной тулуп.
Видео опубликовано в телеграм-канале чемпиона России по фигурному катанию.
«Слишком переживаю, чтобы исполнять такое на льду». Другой Влад Дикиджи – танцор с миллионом в тиктоке
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Дикиджи
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