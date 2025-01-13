СКА проиграл 4 из 5 матчей против «Локомотива» в этом сезоне

«Локомотив» в 4-й раз в сезоне обыграл СКА.

Сегодня команда тренера Романа Ротенберга уступила клубу из Ярославля в овертайме со счетом 3:4.

СКА проиграл 4 из 5 матчей против «Локомотива » в сезоне-2024/25. Команды проведут еще 1 игру в текущем регулярном чемпионате.

На данный момент клуб из Петербурга занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.

«Локомотив» лидирует на Западе с 74 очками в 46 играх.