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СКА проиграл 4 из 5 матчей против «Локомотива» в этом сезоне

«Локомотив» в 4-й раз в сезоне обыграл СКА.

Сегодня команда тренера Романа Ротенберга уступила клубу из Ярославля в овертайме со счетом 3:4.

СКА проиграл 4 из 5 матчей против «Локомотива» в сезоне-2024/25. Команды проведут еще 1 игру в текущем регулярном чемпионате.

На данный момент клуб из Петербурга занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.

«Локомотив» лидирует на Западе с 74 очками в 46 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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