НБА. «Хьюстон» встретится с «Мемфисом», «Лейкерс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Хьюстон» встретится с «Мемфисом». «Лейкерс» возобновят встречи на домашней арене игрой с «Сан-Антонио». «Клипперс» примут «Майами».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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