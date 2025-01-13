НБА. «Хьюстон» встретится с «Мемфисом», «Лейкерс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Хьюстон » встретится с «Мемфисом ». «Лейкерс » возобновят встречи на домашней арене игрой с «Сан-Антонио ». «Клипперс» примут «Майами». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.