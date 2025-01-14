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  • Мичков против «Флориды»: передача, 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 17:25 при 5:47 в большинстве. У него 31 очко в 42 играх
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Мичков против «Флориды»: передача, 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 17:25 при 5:47 в большинстве. У него 31 очко в 42 играх

Матвей Мичков сделал передачу в матче с «Флоридой».

Форвард «Филадельфии» ассистировал Моргану Фросту в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:3). 

В активе 20-летнего россиянина 31 (13+18) очко в 42 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13».

Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков, уступая защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (32 в 42, 3+29, «минус 7»).

Сегодня Мичков (17:25, 5:47 – в большинстве, «минус 1») отметился 2 бросками в створ и 1 раз промахнулся, а также допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМатвей Мичков
logoФлорида
logoФиладельфия
logoНХЛ
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