Мичков против «Флориды»: передача, 2 броска, 2 потери и «минус 1» за 17:25 при 5:47 в большинстве. У него 31 очко в 42 играх
Матвей Мичков сделал передачу в матче с «Флоридой».
Форвард «Филадельфии» ассистировал Моргану Фросту в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (4:3).
В активе 20-летнего россиянина 31 (13+18) очко в 42 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13».
Он идет на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков, уступая защитнику «Монреаля» Лэйну Хатсону (32 в 42, 3+29, «минус 7»).
Сегодня Мичков (17:25, 5:47 – в большинстве, «минус 1») отметился 2 бросками в створ и 1 раз промахнулся, а также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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