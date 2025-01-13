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  • Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к «Крыльям» с требованием вернуть 897 млн рублей. Клуб не выплачивал долг с 2016-го
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Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к «Крыльям» с требованием вернуть 897 млн рублей. Клуб не выплачивал долг с 2016-го

С «Крыльев Советов» хотят взыскать почти 900 млн рублей задолженности.

ТАСС сообщает, что компания «РТ-капитал», входящая в корпорацию «Ростех», подала иск к самарскому клубу в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть долг в размере 897 млн рублей. Отмечается, что основной срок погашения задолженности истек в 2016 году – при этом «РТ-капитал» продолжал оказывать усилия для развития клуба и его участия в турнирах

«Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в «Ростех» за кредитной помощью. С учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

С учетом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 млн рублей в судебном порядке.

Компания ежегодного подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения»,– говорится в сообщении корпорации.

Вячеслав Федорищев: «У «Крыльев» есть долг в миллиард рублей, который 10 лет искусственно пролонгируется. Правительство выделяет 2 млрд в год, а клуб его не гасит»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
бизнес
ТАСС
деньги
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