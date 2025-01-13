Татьяна Тарасова: «Карьера Трусовой закончилась, сейчас она собирается рожать, вот и все. Мне кажется, она никогда не сможет вернуться в спорт»
Татьяна Тарасова считает, что спортивная карьера Александры Трусовой завершена.
Сегодня в СМИ появилась информация о беременности фигуристки. Ранее Трусова отказалась от прыжков на нескольких ледовых шоу.
«Считаю, беременность Трусовой – не мое дело и не дело общественности. Молодая девушка беременна – что здесь обсуждать? Все пожелания ей скажу, как встречу.
Это радостное событие, а об этом даже не говорят по большому счету. Она взрослая женщина и живет так, как она считает нужным.
Скажется ли это на ее карьере? Ее карьера закончилась, и сейчас она собирается рожать. Вот и все. Сможет ли Трусова вернуться потом в спорт? Мне кажется, она никогда не сможет вернуться», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
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