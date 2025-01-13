Самуэльссон о возможном допуске российских биатлонистов: «Меня раздражает, когда поднимается этот вопрос. Спортсмены не должны возвращаться»

Самуэльссон заявил, что российские биатлонисты должны быть по-прежнему отстранены.

– Честно говоря, меня раздражает, когда поднимается этот вопрос. Это совсем не то, что должно обсуждаться. На Украине идут боевые действия, и спортсмены не должны возвращаться.

– То есть, с твоей точки зрения, это неактуально?

– Да, безусловно, – сказал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в интервью NRK.