Самуэльссон о возможном допуске российских биатлонистов: «Меня раздражает, когда поднимается этот вопрос. Спортсмены не должны возвращаться»
Самуэльссон заявил, что российские биатлонисты должны быть по-прежнему отстранены.
– Честно говоря, меня раздражает, когда поднимается этот вопрос. Это совсем не то, что должно обсуждаться. На Украине идут боевые действия, и спортсмены не должны возвращаться.
– То есть, с твоей точки зрения, это неактуально?
– Да, безусловно, – сказал шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в интервью NRK.
Опубликовала: Анна Лаптева
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