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Александра Трусова ждет ребенка («Спорт-Экспресс»)

Фигуристка Александра Трусова ждет ребенка.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на собственные источники. 

Ранее Трусова не исполняла прыжки на нескольких шоу, в которых участвовала. Кроме того, она не полетела на шоу Евгения Плющенко в Баку – там ее заменила Алена Косторная. 

В августе прошлого года Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Она выступила на контрольных прокатах сборной России, но не стала соревноваться в сезоне. 

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022, призер чемпионатов мира и Европы.

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале

Трусова громко мечтала об Олимпиаде-2026, но тихо отказалась, когда появился шанс

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
женское катание
logoМакар Игнатов
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
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