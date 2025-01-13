Александра Трусова ждет ребенка («Спорт-Экспресс»)

Фигуристка Александра Трусова ждет ребенка.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на собственные источники.

Ранее Трусова не исполняла прыжки на нескольких шоу, в которых участвовала. Кроме того, она не полетела на шоу Евгения Плющенко в Баку – там ее заменила Алена Косторная.

В августе прошлого года Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Она выступила на контрольных прокатах сборной России, но не стала соревноваться в сезоне.

Трусова – серебряный призер Олимпиады-2022, призер чемпионатов мира и Европы.

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