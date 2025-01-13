Гвардиола расстался с женой после 30 лет совместной жизни

Пеп Гвардиола расстался с супругой.

Главный тренер «Манчестер Сити » и его супруга Кристина Серра решили завершить отношения, сообщает Diario Sport.

Решение об этом было принято в декабре 2024 года.

Несмотря на расставание, отмечается, что отношения пары остались стабильными и дружескими.

Пеп Гвардиола и Кристина Серра познакомились в 1994 году. В 2014 году они сыграли свадьбу. У них трое детей – двое дочерей и сын.