Гвардиола расстался с женой после 30 лет совместной жизни
Пеп Гвардиола расстался с супругой.
Главный тренер «Манчестер Сити» и его супруга Кристина Серра решили завершить отношения, сообщает Diario Sport.
Решение об этом было принято в декабре 2024 года.
Несмотря на расставание, отмечается, что отношения пары остались стабильными и дружескими.
Пеп Гвардиола и Кристина Серра познакомились в 1994 году. В 2014 году они сыграли свадьбу. У них трое детей – двое дочерей и сын.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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