56

Гвардиола расстался с женой после 30 лет совместной жизни

Пеп Гвардиола расстался с супругой.

Главный тренер «Манчестер Сити» и его супруга Кристина Серра решили завершить отношения, сообщает Diario Sport.

Решение об этом было принято в декабре 2024 года.

Несмотря на расставание, отмечается, что отношения пары остались стабильными и дружескими.

Пеп Гвардиола и Кристина Серра познакомились в 1994 году. В 2014 году они сыграли свадьбу. У них трое детей – двое дочерей и сын.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
светская хроника
девушки и спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА интересен Илич. За хавбека «Црвены Звезды» готовы заплатить 2-2,5 млн евро (Max Sport)
410 минут назад
Мошенники, выдававшие себя за Брэда Питта, обманули 53-летнюю француженку на 830 тысяч евро. «Тулуза» обыграла эту историю в анонсе матча с «Лавалем», но позже извинилась
1228 минут назад
Владелец «Лиона»: «Спрашивал Аль-Хелайфи: «Кого волнует Лига 1, если в ней нет конкуренции?» Это разрушает чемпионат. Он похож на красавчика из школы на самой красивой машине»
1842 минуты назад
«Матч «Барсы» и «Реала» – звонок таким командам, как «Зенит». «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» должны верить». Гурцкая про РПЛ
19сегодня, 19:23
«Ювентус» близок к трансферу защитника «Витории» Баю за 12 млн евро
17сегодня, 19:00
Собираем сборную мира − с Месси и Роналду. А рядом Салах!
сегодня, 19:00Спецпроект
«Наполи» предложил 40+5 млн евро за Гарначо. «МЮ» хочет 60 млн фунтов (Альфредо Педулла)
43сегодня, 18:45
Мотта и Ваноли дисквалифицированы на один матч. Они получили красные за стычку в дерби «Ювентуса» и «Торино»
4сегодня, 18:32
Кассано повторил, что у Леау «нет яиц»: «Он ничтожество, Консейсау это поймет. Пусть Рафаэл лучше будет рэпером, у него это лучше получается»
21сегодня, 18:20
«Ман Сити» готов отпустить Уокера бесплатно. «Милан» еще не сделал выбор между Кайлом и Рэшфордом (La Gazzetta dello Sport)
42сегодня, 18:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Ман Сити» интересуется Камбьязо. Защитник «Ювентуса» нравится Гвардиоле
через 2 минуты
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна принимает «Вильярреал»
1627 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Фиорентина» в гостях у «Монцы»
13042 минуты назадLive
Хеннесси вернулся в «Ноттингем Форест». Контракт 37-летнего вратаря – до конца сезона
951 минуту назад
«Юве» и Данило близки к расторжению контракта. Защитник перейдет в «Наполи»
6сегодня, 19:20
Ваи интересен «Вест Хэму». «Марсель» готов продать форварда за 25 млн евро и 5 млн бонусами
6сегодня, 19:09
Мареска о том, что Чилуэлл не играет за «Челси»: «Мне стыдно за эту ситуацию. Он ведет себя очень профессионально, усердно работает»
10сегодня, 18:53
Милан Вьештица: «Аршавин – лучший российский игрок в истории. Никогда не играл с футболистом такого большого таланта»
6сегодня, 18:35
«МЮ» интересуется форвардом «Зальцбурга» Доржелесом. Клуб провел переговоры для получения информации о цене игрока
17сегодня, 18:22
Канчельскис о Пиняеве в Европе: «Большие перспективы рисуют всем, но Сергей пока топчется на месте, не прогрессирует. В ближайшее время предложений не будет»
5сегодня, 17:08
Рекомендуем