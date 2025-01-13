Российская компания Промеса задолжала более 58 000 рублей налогов, ее счета заблокированы. Квинси владеет 20% акций

Российская компания Квинси Промеса задолжала почти 60 тысяч рублей налогов.

По информации «Р-Спорт », общий долг по налогам и сборам компании «Рестбар», в которой экс-игрок «Спартака » владеет 20% акций, составляет 58 408 рублей.

Сообщается, что в понедельник все счета компании были заблокированы, а операции по ним приостановлены в связи с неисполнением требований об уплате задолженности.

Напомним, Промес находится в ОАЭ после задержания его на зимних сборах «Спартака» в феврале прошлого года. Суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Сообщалось, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января – с высокой долей вероятности после этого заседания футболисту разрешат покинуть территорию страны.