Футзальный клуб «Сибиряк» оштрафовали на 500 тысяч рублей за проявление болельщиками расизма

Футзальный клуб «Сибиряк» оштрафован на 500 тысяч рублей из-за инцидента с Нандо.

9 января в Новосибирске прошел матч 14-го тура БЕТСИТИ Суперлиги между «Сибиряком » и «Норильским никелем», в котором хозяева уступили со счетом 1:6.

Игрок «Норильского никеля» Леандро Энрике (Нандо) покинул площадку до окончания матча из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Сибиряка».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал новосибирский клуб на 500 тысяч рублей. Также команда наказана проведением одного матча без зрителей.

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