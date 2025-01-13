Никитин о плевке Радулова: «Саня извинился перед судьями. Это его не красит. Но поднимите руку, кто здесь без греха… Будем работать с ним на эту тему»
Игорь Никитин сообщил, что Александр Радулов извинился перед судьями за плевок.
В понедельник «Локомотив» обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. По окончании матча Радулов получил 20 минут штрафа за плевок.
– Тяжелый и интересный матч, сюжет непростой, голы красивые. Парни молодчики, нашли силы и эмоции. Ошибки были, но это часть игры. Двигаемся дальше.
– Ротенберг сказал, что это была игра уровня плей-офф. Согласны?
– Согласен, уровень мастерства игроков у обеих команд соответствовал.
– Для Радулова СКА – особый соперник? В конце был плевок?
– Саня, конечно, неправ. Он извинился перед судьями. Это его не красит.
Но поднимите руку, кто здесь без греха… Никто не поднимает. Будем работать с ним на эту тему, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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