Никитин о плевке Радулова: «Саня извинился перед судьями. Это его не красит. Но поднимите руку, кто здесь без греха… Будем работать с ним на эту тему»

Игорь Никитин сообщил, что Александр Радулов извинился перед судьями за плевок.

В понедельник «Локомотив» обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. По окончании матча Радулов получил 20 минут штрафа за плевок .

– Тяжелый и интересный матч, сюжет непростой, голы красивые. Парни молодчики, нашли силы и эмоции. Ошибки были, но это часть игры. Двигаемся дальше.

– Ротенберг сказал, что это была игра уровня плей-офф. Согласны?

– Согласен, уровень мастерства игроков у обеих команд соответствовал.

– Для Радулова СКА – особый соперник? В конце был плевок?

– Саня , конечно, неправ. Он извинился перед судьями. Это его не красит.

Но поднимите руку, кто здесь без греха… Никто не поднимает. Будем работать с ним на эту тему, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .