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  • Дмитрий Федоров: «США выиграли сейчас два МЧМ подряд, Россия – всего один после 2003-го. Может, имеет смысл приглушить браваду и изучать игру лучших команд, чтобы быть конкурентоспособными»
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Дмитрий Федоров: «США выиграли сейчас два МЧМ подряд, Россия – всего один после 2003-го. Может, имеет смысл приглушить браваду и изучать игру лучших команд, чтобы быть конкурентоспособными»

Дмитрий Федоров высказался о молодежном хоккее в США и России.

«Читаю книгу Джона О’Салливана «Искусство быть тренером». Целая глава посвящена реформам в детском хоккее США. Они начались в январе 2009-го. Реформы больше всего коснулись младших возрастов.

Нехитрый подсчет дает возможность понять, что это тот самый момент, когда в хоккей пришли детишки, выигравшие сейчас 2 подряд МЧМ.

Хочу напомнить, что после 2004-го Россия выиграла всего один ЧМ U18 и один ЧМ U20 после 2003-го. Маловато, не находите? Это я тем экспертам говорю, которые утверждают, что мы бы зажгли, если бы нас допустили до международных соревнований.

Может, имеет смысл приглушить всю эту браваду и с холодной головой заняться изучением игры лучших молодежных команд, чтобы быть конкурентоспособными. Посмотрел финал МЧМ и фрагменты нескольких матчей плей-офф, нарезал много видео. Там просто клондайк для любого специалиста.

В межсезонье посмотрю еще внимательнее. Полагаю, лучше не щеки надувать, а учиться, если действительно стремишься побеждать», – написал тренер «Реактора» Дмитрий Федоров.

Александр Кожевников: «Без России МЧМ потерял все. Канадцы пишут, что это не смотрибельно без нас. Удивляет, когда люди за этим следят. Ребят, не забывайте, где вы живете»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Дмитрия Федорова
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