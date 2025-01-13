«Металлург» провел 1200-й матч в КХЛ. Команда Разина одержала 9-ю победу подряд
«Металлург» выиграл 9-й матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Сочи» (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Это был 1200-й матч клуба из Магнитогорска в лиге.
На данный момент «Металлург» занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 58 очков после 45 игр.
В следующем матче, 16 января, команда встретится с «Адмиралом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем