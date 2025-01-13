«Металлург» провел 1200-й матч в КХЛ. Команда Разина одержала 9-ю победу подряд

«Металлург» выиграл 9-й матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Сочи » (4:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Это был 1200-й матч клуба из Магнитогорска в лиге.

На данный момент «Металлург » занимает 3-е место в таблице Востока, набрав 58 очков после 45 игр.

В следующем матче, 16 января, команда встретится с «Адмиралом».