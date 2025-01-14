Бобровский пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд, отразив 25 из 29 бросков «Флайерс». Поражение – 4-е в 5 последних матчах

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд.

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:4) и отразил 25 из 29 бросков.

Поражение стало для 36-летнего россиянина 4-м в последних 5 играх.

Всего в сезоне у него 18 побед в 30 матчах при 89,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,78.