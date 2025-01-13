Ротенберг о 3:4 от «Локомотива»: «Жесткая игра уровня плей-офф. В крови вся раздевалка, просто лужа крови. Серьезная бойня. Это нужно пройти, чтобы стать настоящей командой»
– Хорошее начало было от нас, все бились весь матч. И кровь была, перелом носа у Акользина. Жесткая игра уровня плей-офф.
Сегодня мы увидели команду, которая бьется до конца. Все хорошее возьмем с собой, будем готовиться дальше.
Большое спасибо болельщикам, еще сыграем два раза с «Локомотивом». Есть что улучшить. Ждем наших травмированных ребят, важно сыграть оптимальным составом. Но форсировать не будем, для нас главное – плей-офф.
– Плотников подвел в Москве с удалением, сегодня сыграл не лучший матч…
– Давно знаю Сергея, это от большого желания, эмоции перехлестывали. Он игрок плей-офф, не просто так несколько раз выигрывал Кубок Гагарина. Мы с ним поговорим, он в следующих играх будет лучше контролировать эмоции, он умеет это делать.
Нужно уменьшать количество удалений, но кого-то обвинять нет смысла. Мы сравняли счет.
В крови вся раздевалка, просто лужа крови. Серьезная бойня. Это нужно пройти, чтобы стать настоящей командой.
– В пяти матчах с «Локомотивом» у вас четыре поражения. Неудобный соперник?
– Всегда играем много с ними, серия еще продолжается. Еще раз скажу, для нас главное плей-офф. Сегодня мы были готовы побеждать, несмотря ни на что, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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