Радулов получил 20 минут штрафа за плевок в игре со СКА. Он набрал 2+1 за матч
Александр Радулов получил 20 минут штрафа за плевок в игре со СКА (4:3 ОТ).
Нападающий «Локомотива» получил дисциплинарный штраф по окончании матча.
В этой игре он отметился дублем и сделал передачу. Всего он получил 24 минуты штрафа за матч.
На счету Александра Радулова теперь 25 (14+11) очков в 41 игре сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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