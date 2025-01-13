Радулов получил 20 минут штрафа за плевок в игре со СКА. Он набрал 2+1 за матч

Александр Радулов получил 20 минут штрафа за плевок в игре со СКА (4:3 ОТ).

Нападающий «Локомотива » получил дисциплинарный штраф по окончании матча.

В этой игре он отметился дублем и сделал передачу. Всего он получил 24 минуты штрафа за матч.

На счету Александра Радулова теперь 25 (14+11) очков в 41 игре сезона.