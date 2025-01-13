Фанаты «Локомотива» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ
Фанаты «Локомотива» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на игре КХЛ.
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ прошел в Ярославле и завершился в овертайме победой «Локомотива» со счетом 4:3.
По ходу игры болельщики ярославского клуба скандировали «СКА – позор российского хоккея», сообщает «Р-Спорт».
Таким образом они отреагировали на 3-ю шайбу СКА, заброшенную Александром Никишиным в большинстве за минуту до конца основного времени.
Ранее подобным скандированием в адрес СКА отметились фанаты «Спартака».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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