Фанаты «Локомотива» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на матче КХЛ

Фанаты «Локомотива» скандировали «СКА – позор российского хоккея» на игре КХЛ.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ прошел в Ярославле и завершился в овертайме победой «Локомотива » со счетом 4:3.

По ходу игры болельщики ярославского клуба скандировали «СКА – позор российского хоккея», сообщает «Р-Спорт ».

Таким образом они отреагировали на 3-ю шайбу СКА, заброшенную Александром Никишиным в большинстве за минуту до конца основного времени.

Ранее подобным скандированием в адрес СКА отметились фанаты «Спартака».