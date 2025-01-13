Жамнов о 2:4 от ЦСКА: «Не знаю, чем у нас занимаются спецбригады большинства. Ощущение, что после победы над СКА ребята взяли творческий отпуск»

Алексей Жамнов подвел итоги матча с ЦСКА (2:4).

– Почему так получилось, что вы пропустили на первой минуте, играя в большинстве?

– Много факторов, почему так случилось. Неправильно сыграли. Много ошибок в одном моменте.

Мы не имеем права пропускать в большинстве, особенно с таким соперником. Я не знаю, чем у нас занимаются спецбригады большинства.

– Эта проблема есть по ходу всего сезона.

– Много нюансов, но это наша внутренняя кухня. Мы разговариваем с ребятами, проводим собрания. На тренировках ребята делают все правильно, а в игре…

Такое ощущение, что ребята после победы над СКА взяли творческий отпуск. Хочется сделать так, чтобы они стали снова лидерами команды, а не по зарплатной ведомости.

– Почему первое звено вышло именно в таком сочетании?

– Потому что так решили. Рулеткой выбирали, у нас в тренерской как раз стоит (смеется).

– Что с Перлини?

– Процесс адаптации еще не прошел. У нас совсем другой хоккей. Нужно еще время. Если вы знаете, он не играл часть сезона в АХЛ, – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .